تفاصيل جديدة في قضية دسيس مان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقدّم مكتب الدفاع القانوني عن مُغني الثورة الشهير محمد يحيى المعروف بـ”دسيس مان”، بطلب استعجال لمحكمة الاستئناف الخرطوم للنظر في طلبٍ سابقٍ لهم بإطلاق سراح “دسيس مان” سواء كان بصورة مُؤقّتة أو بأيِّ ضمانة أُخرى، لحين الفصل في طلب الاستئناف المُقدّم قبل أسبوعين، وذلك بسبب الاشتباه بفيروس “كورونا”.

وأرجع عضو المكتب القانوني المحامي معز حضرة حسب (سودان فيرست)، تقديم طلب الاستعجال إلى أنّ الجريمة التي ارتكبها مُوكلهم “دسيس مان” ليست من الجرائم الكُبرى، بجانب مُستجدات الظروف الطارئة الصحية بالبلاد فيما يتعلّق باشتباه وجود فيروس “كورونا”، وشدّد على أنّ السجن والتكدُّس فيه يُساعد على انتشار الفيروس، وبالتالي ووفقاً لهذه الظروف يتوقّع خُرُوج مُوكلهم “دسيس مان”، ونوّه حضرة لتقديمهم قبل أسبوعين مُذكِّرة طعن استئناف لمحكمة الاستئناف الخرطوم ضد قرار محكمة الموضوع بسجن “دسيس مان” على ذمة القضية المُدوّنة ضده من قِبل الشاكي النظامي.

وكانت محكمة جنايات الخرطوم وسط، أصدرت حُكماً ضد “دسيس مان” بالسجن لأربعة أشهر من 25 فبراير الماضي، مع تغريمه (10) آلاف جنيه، والسجن شهرين بعدم الدفع، بالتتابع، وذلك لإدانته بتهديد نظامي بفصله عن الخدمة.