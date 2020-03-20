شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اغتال مُتفلِّتون من رعايا دولة جنوب السودان، (12) مُواطناً سودانياً من رعاة المسيرية بغرب كردفان، وتم نهب مواشي وأموال الضحايا.وأكد ذوو الضحايا (الصيحة) أمس، وقوع الحادثة بمنطقة “الشقاقة” شرق أبيي، وأوضحوا أن الهجوم وقع مساء أمس.وطالب الأهالي، الحكومة بضرورة التدخُّل لوقف التفلتات التي تحدث مراراً ويقع ضحيتها شباب المنطقة. المادة السابقة شداد وإعلام البذاءات.. بقلم معتصم محمود المقالة القادمة تفاصيل جديدة في قضية دسيس مان….

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 سودانيا على يد عناصر جنوبية بأبيي…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.