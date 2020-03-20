شداد وإعلام البذاءات.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* هاجم البعض شداد بسبب إقصاء (سيد الأتيام) من منافسه تأهيلي الممتاز رغم أن البروف لا علاقة له بالقرار ولا بلجنة المسابقات التي اتخذت قرارها وفقاً للائحة المنافسة، وقد أكدت ذلك لجنة الاستئنافات التي يقودها عالم قانوني بمعية نفر من أكفأ رجالات القانون والإدارة !!

*الملاحظ أن البعض بات يهاجم شداد عقب أي قرار يصدر من لجان الاتحاد رغم تمام علمهم بعدم علاقة البروف بالقرارات وربما اعتراضه على تلك القرارات التي يُشتم بسببها .

*المؤسف أن الاعتراضات ليس فيها شيء من الموضوعية وتتجاوز الاعتراض على مضمون القرارات وتتجه نحو السباب وقلة الأدب، من يشتمون شداد ليس فيهم من يماثله في العلم والخبرة وليس بينهم من يستحق الاحترام، فقط مجموعة من أهل المنافع تضررت مصالحهم بجلوس شداد على قيادة الاتحاد.

*بوصول شداد لقيادة الاتحاد توقف السفر المجاني عبر المنتخبات وتعطلت تجارة الشنطة والنثريات الدولارية، توقفت تجارة الأدوات الرياضية ومليارات الترحيل وتذاكر الطيران وغير ذلك كثير .

*الحملات المنظمة ضد شداد مدفوعة الأجر لذلك تتجاوز أدب النقد وتجنح نحو الوقاحة والبذاءة .

*البعض بات يتطلع للشهرة بشتم شداد دون أدنى احترام لسن الرجل ومكانته العلمية .

*عموماً شداد لا يطّلع على توافه الحروف ولا تهزه كلمات مدفوعة الأجر فالرجل يرد بالعمل ويجد نفسه فيه .

*من يحترمه رئيس الفيفا ويعتبره معلمه لن يلتفت لأشباه الإداريين وصغار الصحفيين .

* (سيف كمبو نشربو) وصف المعتصمين باللصوص والمخربين !!

*قال ذلك في ثوار، أبناء أسر كريمة وطلاب جامعات، ليس فيهم خريج إصلاحية ولا مدان في قضايا احتيال .

*ليس بين المعتصمين من تنكر لأسرته واستعار اسم أسرة أخرى حتى وصله إنذار قانوني !!

*كلهم يفتخرون بأسرهم لأنها عائلات محترمة ليس فيها ما عيب .

*من حق سيف كمبو نشربو التطبيل لمن يعمل عنده كيف يشاء لكن دون الإساءة لأهل الهلال .

* يا سلام على شباب الاعتصام وهم يقومون بحملة توعية عن وباء الكورونا، يا سلام عليهم وهم يعقمون أيادي المواطنين حول الاستاد .

*من يقومون بمثل هذه الأعمال لا يمكن أن يخربوا الاستاد يا صاحب المكيدة الخبيثة، مطرود خندقة .

*الاعتصام يمثلني .

* يحيرني مزمل أبو القاسم وهو يرمي قادة الاتحاد العام بفرية الانتماء للمؤتمر الوطني رغم أن مزمل كان مشاركاً في فعاليات المؤتمر حتى تاريخ فنائه .

*شداد اعتذر عن احتفالية المؤتمر الوطني الرياضية بالمدينة الرياضية رغم أن كان الضيف الرئيس فيما كان مزمل عراب تلك الليلة .

*شداد لا علاقة له برموز الإنقاذ ومزمل كان عضواً بالمجلس الاستشاري للوزير سوار أكثر وزراء الإنقاذ تطرفاً .

*القصيدة الغزلية في أحمد هارون الذي خلف المخلوع في رئاسة الحزب المقبور كتبها مزمل لا شداد .

*من حق مزمل محاولة التنصل من علاقته بالإنقاذ ولكن ليس عن طريق اتهام غيره حتى يصرف النظر عن نفسه .

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*الشينة منكورة .

* خواجة المنتخب هو من رفض ضم روووفا للصقور واكتفى بالكلية المعلومة بسبب اقتراب مباراة غانا وضيق الفترة التي تسبق المباراة .

*مدرب المنتخب هو الذي طالب بضم رؤوف بعد تأجيل مباراة غانا وخالد بخيت هو من اتصل بروووفا ببوتسودان بل ووفر له تذكرة العودة للخرطوم .

*تلك هي التفاصيل الحقيقية رداً على من يروجون الأكاذيب ضد خالد بخيت .

*المعلم أفضل مدرب شاب سوداني، حاصل على (A) الأفريقيه ودبلوم من ألمانيا .

*الخواجة معجب جداً بخالد بخيت بالدرجة التي تنازل فيها عن كثير من صلاحياته لبخيت .

*ما يميز المعلم بخلاف تأهيله العالي أخلاقه الرفيعة فخالد متدين ومن رواد المساجد ويصلي الصبح حاضراً .

*المعلومات عاليه مهداة لعطالى المدربين الذين يستهدفون المعلم ويروجون حوله الأكاذيب .

* الزميلة الشاطرة (صباح) انضمت لقناة الملاعب وشكلت إضافة حقيقية من خلال إعدادها المميز لعديد البرامج .

كلام سياسة

*كل أهل السودان تدافعوا نحو محاصرة كارثة كورونا إلا إخوان الشيطان الذين تفرغوا لبث السموم وترويج الأكاذيب والشائعات .

*حتى في مثل هذه الظروف التي هزت البشرية من أقصاها لأقصاها لا زالوا يمارسون حقدهم الدفين وسلوكهم المشين !!

*صدق الأديب العالمي الطيب صالح حينما قال (من أين أتى هؤلاء).

*الرأي عندي هؤلاء مصابون بأمراض نفسية متجذرة وبحاجة لعلاج طويل الأمد .

*كيف لمن يصلي ويصوم أن يسرق ويزني بل ويقتل !!

*عالجوهم جزاكم الله خيراً .