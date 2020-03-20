إحباط تهريب كميات كبيرة من الابل السودانية…

الخليج 365:

تمكنت مكافحة التهريب فرع قطاع وادي حلفا احباط أضخم محاولة لتهريب 125رأس من الإبل بينهم 20 من الإناث في طريقها إلى دولة مجاورة في حدود الولاية الشمالية. واستغرق وصول المضبوطات إلى مكتب مكافحة تهريب حلفا مدة 10 أيام، وكان استقبالهم بمدخل المدينة مدير جمارك حلفا العميد الفاتح دهب ومديرمكافحة التهريب حلفا واللجنة الأمنية. وأكد العقيد خالد حسن مدير مكافحة تهريب قطاع حلفا أن قواتنا ستقف سداً منيعاً لأي تخريب لاقتصاد البلاد. المادة السابقة البرلمان المصري يناشد المواطنين البقاء في المنازل بسبب كورونا المقالة القادمة لماذا الانبطاح يا منظمة الدعوة؟!.. بقلم الطيب مصطفى

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