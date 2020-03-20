البرلمان المصري يناشد المواطنين البقاء في المنازل بسبب كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ناشد مجلس النواب المصري، اليوم الجمعة، المواطنين البقاء في المنازل، وعدم التحرك أو الخروج منها إلا للضرورة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب موقع “مصراوي”، جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومطالبة المواطنين مساعدة الدولة في محاصرة الفيروس.
وحث البيان المواطنين على “الالتزام بالتعليمات الصحية والتوجيهات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، وتطبيق تلك الإرشادات”.
وقال البيان إن “البقاء في المنازل سيساهم في منع انتشار الفيروس والحد منه، وبالتالي تجنب اتخاذ أي تدابير إضافية قد يحتمل اتخاذها لمواجهة هذا المرض”.
وأوضح البيان أن “سلوك المواطنين في الأيام المقبلة هو الذي سيحدد الإجابة على هذه التساؤلات”.
وطالب البيان المواطنين بالتحلي بالمسؤولية وأخذ الأمر بالجدية اللازمة وعدم الاستهانة به، والبعد عن الشائعات وعدم المساهمة في نشرها.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7 حالات وفاة”.
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