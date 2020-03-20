بسبب تفشي”كورونا”… أمريكا توقف إصدار التأشيرات لجميع دول العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قررت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق إصدار التأشيرات في جميع سفاراتها وقنصلياتها بسبب تفشي الفيروس التاجي “كورونا”.

وجاء في بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني ” استجابة للصعوبات الخطيرة في العالم فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، علقت وزارة الخارجية مؤقتًا خدمات التأشيرات في جميع السفارات والقنصليات الأمريكية”.

وأضاف البيان “ستلغي السفارات والقنصليات جميع الاجتماعات المقررة بشأن تأشيرات الهجرة وغير الهجرة اعتبارًا من 20 مارس 2020”.

وأشار البيان إلى أنه سيتم استئناف العمل “في أقرب وقت ممكن”، ولم تحدد الوزارة تاريخا معينا لاستئناف إصدار التأشيرات. وفي الوقت نفسه، ستواصل البعثات الدبلوماسية تقديم الخدمات لمواطني الولايات المتحدة.

ويشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق خدمات التأشيرة في معظم البلدان. المادة السابقة الأمم المتحدة تدعو إلى وقف العنف في جنوب السودان لتحقيق السلام المقالة القادمة البرلمان المصري يناشد المواطنين البقاء في المنازل بسبب كورونا

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