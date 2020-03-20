أمريكا توجه اتهامات خطيرة للصين بسبب كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتهامات جديدة للصين، قائلا إنها أخفت المعلومات بشأن كورونا عن الجميع بدلا من بذل الجهود في منع انتشاره حول العالم.

ونقل موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، تصريح بومبيو بشأن مرض “كوفيد-19” والصين، “لقد حاولوا (السلطات الصينية) إخفاء المعلومات (عن الفيروس) بدلا من محاولة قمعه، الأمر الذي طلبه العالم جمع”.

وتابع الوزير: “لم يتخذ الحزب الشيوعي الصيني الخطوات الصحيحة وعرَّض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر نتيجة لذلك”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، إنه ليس عنصريا، مؤكدا أن فيروس كورونا المستجد جاء من الصين وأن بلاده في حالة حرب ضده.