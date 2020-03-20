صانع العاب المريخ “التش”: “سأجبر الحاقدين على الإعجاب بي”

التاريخ: 20-مارس-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة كتب صانع ألعاب فريق الكرة بنادي المريخ أحمد حامد “التش” منشوراً مثيراً بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيه بحسب صحيفة آخر لحظة: “حقاً ستعرف ما يفكر فيه المرء عنك، لأنه عندما يقولون أنهم يحبونك، فأنت لا تعرف إن كانوا كذلك، ولكن عندما يقولون أنهم يكرهونك، فهم حقاً يكرهونك.. لكني أجعل الحاقدين يصبحون معجبيني، هذه هي مشكلتي”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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