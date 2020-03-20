القبض على تاجر حشيش بالمسيد

التاريخ: 20-مارس-2020
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تمكن تيم مباحث قسم شرطة المسيد بولاية الجزيرة من القبض على تاجر حشيش بإحدى القرى المطلة على النيل، وعثرت بحوزته على عدد (5) رؤوس من البنقو وعدد من السجائر الجاهزة للتعاطي.
وكانت قوة من شرطة المكافحة بحسب صحيفة آخر لحظة، قد تحركت إلى موقع المتهم وهو تاجر حشيش معروف بالقرية، حيث توفرت معلومات عن نشاطه في المتاجرة، وبالرصد والمتابعة بقياد الملازم صلاح الرشيد والرقيب أول محمد الفضل وبإشراف النقيب محمد أبشر حسن رئيس القسم، تم القبض عليه وفتح بلاغ تحت المادة (15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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