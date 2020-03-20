قضايا جديدة ضد المدان بإغتصاب فتيات داخل عربته

التاريخ: 20-مارس-2020
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من المقرر أن تبدأ محاكمة المدان بإغتصاب النساء داخل عربة أجرة تخصه في قضايا جديدة مماثلة، وذلك بعد أن أحالت النيابة بلاغين جديدين أمام محكمة عمر المختار، كان المدان قد تورط في حادثتين سابقتين في العام 2018م وتمكن من الهروب أثناء محاكمته عندما أطلق سراحه بالضمانة الشخصية.
وما أشارت إليه الوقائع بحسب صحيفة آخر لحظة، فإن المدان وهو مهندس جيولوجيا ويعمل في التجارة، يواجه عدة بلاغات سابقة، في العام 2015م سبق أن تم القبض عليه في بلاغ بمحلية شرق النيل، وشطبت الدعوى في مواجهته، وفي العام 2018م أيضاً دون في مواجهته خمسة بلاغات شطبت (3) لعدم كفاية الأدلة ضده، وأثناء محاكمته في قضايا أخرى اختفى في ظروف غامضة إلى أن تم القبض عليه في منطقة بري في قضية نظرت أمام محكمة الخرطوم شرق الأسبوع الماضي، وصدر في مواجهته حكم بالسجن (23) عاماً والجلد (140) جلدة بعد أن ثبتت إدانته في غدة بلاغات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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