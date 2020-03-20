التاريخ: 20-مارس-2020
26 مشاهدة
أحالت نيابة الكلاكلة جنوب ملف قضية المتهمين بقتل الطفل “أنس” للمحكمة بعد أن فرغت النيابة من التحقيق مع المتهمين الـ(3) الذين ينتمون لمجموعة متفلتة يتزعمها ابن رجل أعمال معروف.
وتشير الوقائع بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن المتهمين في يوم الحادثة كانوا قد تحركوا من منطقة الشقيلاب إلى الكلاكلة بقصد السرقة وتمكنوا من تهديد صبية يدرسون بمدارس الاساس عندما كان الطلاب يحملون هواتف نقالة، حاول المتهمون نهبها منهم تحت تهديد السلاح (السكين)، واثناء محاولتهم الفرار تصدى لهم المجني عليه محاولاً القبض على أحدهم، فاستل خنجره وسدد عدة طعنات للطفل “أنس” الذي يبلغ من العمر (14) عاماً، وصادفت الطعنات صدره فسقط قتيلاً في الحال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إحالة ملف مجموعة “متفلتة” يتزعمها ابن رجل أعمال معروف لـ”القضاء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.