إحالة ملف مجموعة “متفلتة” يتزعمها ابن رجل أعمال معروف لـ”القضاء”

أحالت نيابة الكلاكلة جنوب ملف قضية المتهمين بقتل الطفل “أنس” للمحكمة بعد أن فرغت النيابة من التحقيق مع المتهمين الـ(3) الذين ينتمون لمجموعة متفلتة يتزعمها ابن رجل أعمال معروف.

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وتشير الوقائع بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن المتهمين في يوم الحادثة كانوا قد تحركوا من منطقة الشقيلاب إلى الكلاكلة بقصد السرقة وتمكنوا من تهديد صبية يدرسون بمدارس الاساس عندما كان الطلاب يحملون هواتف نقالة، حاول المتهمون نهبها منهم تحت تهديد السلاح (السكين)، واثناء محاولتهم الفرار تصدى لهم المجني عليه محاولاً القبض على أحدهم، فاستل خنجره وسدد عدة طعنات للطفل “أنس” الذي يبلغ من العمر (14) عاماً، وصادفت الطعنات صدره فسقط قتيلاً في الحال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)