إعلان المتحري في قضية (7) نساء متهمات بسرقة مجوهرات

التاريخ: 20-مارس-2020
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أعلنت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي ياسر عثمان زين العابدين أمس، المتحري في قضية متهمين بسرقة مجوهرات ذهبية من منزل بمنطقة (التكامل) بالحاج يوسف، بجانب مبالغ مالية تقدر المسروقات بقيمة (350) ألف جنيه، والتي تواجه الاتهام فيها (7) نساء ورجل، وحددت المحكمة جلسة نهاية الشهر الحالي، لسماع أقوال المتحري.
ووفقاً لتفاصيل البلاغ الأولية بحسب صحيفة آخر لحظة، فإن الشاكية كانت قد دونت بلاغاً بقسم الشرطة قالت فيه إن مجهولاً تمكن من سرقة مجوهراتها الذهبية من منزلها بمنطقة التكامل بالحاج يوسف، وعلى ضوء ذلك كثفت المباحث تحرياتها وتم القبض على المتهمة الأولى وبالتحري معها أرشدت على بقية المتهمين، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت نص المادة (174) من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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