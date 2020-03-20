دعوة لإقامة ملتقى إعلامي للحد من “كورونا”

التاريخ: 20-مارس-2020 فى : أخبار 2 مشاهدة دعت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور إنتصار صغيرون، بإقامة ملتقى إعلامي مهني لتوسيع دائرة مشاركة الشعب في التقليل والحد من انتشار فيروس “كورونا”. Advertisements وناشدت صغيرون في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، الجميع أن يكونوا سنداً حقيقياً للجهود التي تبذلها الدولة في المجتمع بشرائحه المختلفة، من خلال اتباع برامج التوعية والإرشاد والمثاقفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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