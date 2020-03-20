“المستوردون” يتبنون حملة توعية لوقاية الفئات الضعيفة في المجتمع

التاريخ: 20-مارس-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة أعلنت الغرفة القومية لـ”المستوردين” باتحاد الغرف التجارية عن تبنيها خطة عاجلة لقيادة حملة للتوعية وطرق الوقاية من فيروس “كورونا” وتقديم المعينات المطلوبة لفئات الضعيفة في المجتمع. Advertisements وقال الأمين العام للغرفة، الصادق جلال الدين عقب اجتماع مشترك بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، بمقر الغرفة ضم عدد من الجهات ذات الصلة لوضع الترتيبات اللازمة لإنجاح الخطة، إن ما يميز مبادرة الغرفة أنها تستهدف شرائح وفئات من المجتمع في “دار العجزة والمسنين” و”دار المايقوما للأطفال” و”المرضى بمستشفى الأطفال” و”مستشفى الذرة” و”التجاني الماحي” و”الإدريسي والصم والبكم والمكفوفين” و”الأحياء الطرفية”. الخرطوم (أخبار الخليج 365) +++++++

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