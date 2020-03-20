تخصيص مركز للإيواء في القلابات تحسباً لـ”كورونا”

وجه والي القضارف نصر الدين عبد القيوم أحمد، وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بتخصيص مركز للإيواء بمنطقة القلابات الحدودية تحسباً لمرض “كورونا”، إلى جانب تكثيف حملات التثقيف الصحي لرفع وعي المواطن للوقاية من المرض. Advertisements وكان الوالي بحسب صحيفة آخر لحظة، قد التقى بمكتبه أمس المدير العام للوزارة أميرة هاشم القدال وأعضاء اللجنة الفنية للتحسب والطوارئ لاحتواء جائحة “كورونا”، وأكدت المدير العام للصحة خلو الولاية من اي حالة إصابة بالمرض أو دخول حالات مصابة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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