الغرفة التجارية: تضررنا من إغلاق المعابر

أكد عضو لجنة تسيير الغرف التجارية ومصدري الماشية محمد حامد، تضررهم من إغلاق المعابر بين السودان ومصر بسبب فيروس “كورونا”، قائلاً لدينا شحنة أبقار مكتملة المستندات والأوراق من (الجمارك، وزارة الثروة الحيوانية، وزارة التجارة وبنك السودان).

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وقال حامد بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن المواشي مُنعت من دخول مصر بسبب قفل المعابر، وأشار إلى أن قفل المعابر لظروف صحية مرتبط بالأشخاص وليس بالتجارة والسلع.

ودعا حامد إلى التنسيق والتعاون بين سلطات المعابر والجمارك وتسهيل إجراءات الصادر خاصة أنه يرفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)