يونيسيف تدعم جهود السودان لمكافحة فيروس "كورونا"

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الخميس 19 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن مكتب الأمم المتحدة في السودان أن منظمة (يونيسف) خصصت مبلغ 370 ألف دولار، لدعم جهود الحكومة السودانية في الوقاية من عدوى ومكافحة فيروس "كورونا".
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن اليونيسف قامت أيضا بتسليم دفعة من الإمدادات المخصصة للوقاية إلى السودان، مع الاستعداد لتسليم كميات إضافية، موضحا أنه جرى تخصيص مبلغ 200 ألف دولار أخرى للاتصالات والتوعية الرامية لمنع انتشار الوباء.
وفي غضون ذلك، ذكر مكتب يونيسف في السودان أن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، التقى مع حمدوك مندوب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في السودان عبدالله فاضل.
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