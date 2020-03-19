تعيين محافظ جديد لـ”بنك السودان المركزي”

الخليج 365 : قال مكتب رئيس الوزراء السودانى، فى بيان اليوم الخميس إنه قرر تعيين محمد الفاتح زين العابدين محافظا للبنك المركزي. وعين رئيس الوزراء أيضا محمد أحمد بشرى بدوى نائبا لمحافظ بنك السودان المركزي. ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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