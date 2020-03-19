إعفاء محافظ بنك السودان المركزي

الخليج 365 : أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك قراراً الخميس بإنهاء تكليف د. بدر الدين عبد الرحيم ابراهيم من وظيفة محافظ بنك السودان المركزي، واعفاء معتصم عبد الله أحمد من وظيفة نائب محافظ بنك السودان المركزي. ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء و المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. كما أصدر حمدوك قراراً الخميس بتعيين محمد الفاتح زين العابدين محافظاً لبنك السودان المركزي، وتعيين محمد أحمد بشرى بدوي نائباً لمحافظ بنك السودان المركزي.

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