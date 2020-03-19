فاجأت حسناء السوشال ميديا آلاء المبارك المعروفة بـ”لوشي” رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو من تركيا حيث كانت ترقص هي والإعلامي حازم حلمي على أنغام العازف “طاسو” وكان الأخير يحمل حقائبها من جديد مع أنه تعرض للسخرية من قبل مستخدمي مواقع التواصل من قبل حيث تم تشبيهه بكلب “السرة” .
وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات المثيرة للسخرية والغيرة من هذا الثنائي أبرزها (انتو ي ناس البت دي ما عندها ابو ولا اخو) و (ي حازم الناس خايفة ومرعوبة من كورونا وانت بترقص في الظروف دي حتي لو عندك فهم مختلف بالفيديو اظن دا ما وقته الان كل الناس في الميديا متوحدة في عمل لايفات الوقاية من كرونا وانت انسان عندك مشاهدينك ياريت نخلي الوقت دا بالذات للفيديوهات المفيدة …) (شايل الشنطة شنطة خفيفة زي الريشة) (اتخيل اتخيل اتخيل حزومي شائل الشنطه).
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : حبيب لوشي السري يرقص معها على أنغام “طاسو” ويحمل (حقيبتها) من جديد! مما جعل رواد المواقع يشعرون “بالغيرة” (تشيل شنطتها ليه )! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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