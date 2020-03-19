جراحة ناجحة لمتوسط ميدان الهلال

التاريخ: 19-مارس-2020 فى : رياضة 4 مشاهدة أجرى متوسط ميدان الهلال اللاعب محمد دراج بحسب اليوم التالى عملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة صباح اليوم الخميس بمستشفى علياء بأم درمان.

ورافق اللاعب الدكتور سيف الدين أبو كلابيش عضو مجلس إدارة نادي الهلال والكابتن خالد الزومة مدير دائرة الكرة بالنادي والدكتور معاذ هراوي مدرب الأحمال التونسي بنادي الهلال وأعضاء الوحدة الطبية بالنادي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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