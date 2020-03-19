مائة وخمسين وجبة فاخرة للمتأثرين بالحجر الصحي

تبرعت سليلة مطاعم “برزر فرايد تشكن BFC” بمائة وخمسين وجبة فاخرة للخاضعين للحجر الصحي في مستشفى يونيفرسال ومركز الضمان للحجر الصحي، Advertisements وأكد السيد منير نبيل مدير عام المطعم بحسب اليوم التالى أن مبادرتهم تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي ينبغي للقطاع الخاص أن يسهم بها في درء خطر فايروس كورونا عن البلاد، ويساند المتأثرين بها، وأكد أنهم سيواصلون دعمهم بمبادرات جديدة تستهدف مساعدة وزارة الصحة على توفير بيئة صحية مناسبة للمتأثرين بالإجراءات الخاصة بالحجر الصحي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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