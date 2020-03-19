شاهد بالفيديو : سوداني يحرج قناة الجزيرة ويدافع عن المملكة بعد قرار إعادة الباخرة” مسرة ” إلى ميناء سواكن !

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مع مقطع فيديو لحديث مسن سوداني خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية ، عن جهود المملكة لحماية المقيمين والوافدين على أرضها من فيروس كورونا ، بعد قرار المملكة بإعادة الباخرة السودانية” مسرة ” إلى ميناء سواكن و على متنها 2000 شخص .

وقال المسن السوداني لمراسل الجزيرة ” في البداية أتمنى أنو كلامي هذا توصلوه ، لأنو كلامي لو فيه شيئ أنتم ما بتوصلوه، أول شيئ شوف المسؤولية ما بنحملها للسعودية ، السعودية بيعملوا حساب للمواطن حقهم ، مواطنهم في حدقة عينيهم ، ما ممكن وزير الصحة يعلن ويقول أنا عندي حالة وفاة ، والسعودية تستقبل 1500 نفر جايين من بلد موبؤة ، الغطلة غلطتنا هنا .

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وأضاف السوداني ” السعودية ما قفلت مننا نحنا ، ولكن قفلت السفر مع مصر ، السعودية أكرمتنا وأدتنا حقنا ، وقدمت كل واجباتها تجاهنا بكل إكرام وتقدير ، السعودية ما عليها شيئ، ونحن باخرتنا سليمة وما فيها شيء لكن نريد أن نعرف السبب “.