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اليونيسف تدعم برامج السودان للوقاية من الكورونا

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Abdulmahmood 0 تبليغ

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التاريخ: 19-مارس-2020

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اليونيسف تدعم برامج السودان للوقاية من الكورونا

أعلنت الأمم المتحدة أن منظمة اليونيسف خصصت مبلغ 370 ألف دولار أمريكي دعماً لجهود الحكومة السودانية في الوقاية من عدوى ومكافحة في المعابر السودانية وكذلك سيارات الإسعاف.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بحسب سونا إن اليونيسف قامت أيضاً بتسليم حصة واحدة من الإمدادات المخصصة للوقاية وأعربت عن استعدادها لتسليم كميات إضافية. وقال مكتب التنسيق إنه جرى تخصيص مبلغ 200 ألف دولار أمريكي أخرى للاتصالات والتوعية الرامية لمنع انتشارالوباء.

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وقالت اليونيسف أنه سيتم نشر رسائل توعوية مطبوعة ورقمية للمواطنين بما يتناسب مع الثقافة المحلية.

من ناحية اخرى أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه سيعمل مع فرق الحجر الصحي المؤقتة لضمان حصول النساء والفتيات في سن الإنجاب اللواتي يتم احتجازهن على ما يحتجن إليه من مستلزمات وحصول النساء الحوامل على معدات نظيفة وجيدة للولادة .

وأشار البيان إلى أنه تم تخصيص مركز للعزل في جنوب الخرطوم لعلاج النساء الحوامل، وتم تسليمهم مستلزمات الصحة الإنجابية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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