تراجع جديد لسعر جرام الذهب

التاريخ: 19-مارس-2020
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كشف عدد من تجار ومصدِّري الذهب، عن تراجع سعر الجرام للذهب الخام إلى (4.700) جنيه، عوضاً عن (5.700) جنيه خلال الفترة الماضية وأرجع التجار في حديثهم لـ(السوداني) الانخفاض إلى حدوث ربكة في البورصة العالمية للذهب لجهة تفشي جائحة كورونا في عدد من الدول عالمياً.
وقال تاجر الذهب محمد تبيدي لـ( السوداني) إن الذهب تراجع خلال هذه الأيام لصعوبة الصادر إلى جانب تراجع شركة (الفاخر) عن عمليات شراء الذهب نسبياً في الوقت الحالي من جانبه أكد المصدِّر معتصم محمد، أن الأوضاع العالمية وتفشي جائحة كورونا انعكس على أسعار الذهب متوقعاً مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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