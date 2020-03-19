بالصورة .. مصرع وإصابة نساء في انهيار “كمينة طوب” بمعسكر أبوشوك

التاريخ: 19-مارس-2020 فى : حوادث 3 مشاهدة تسبب انهيار (كمينة طوب) بحسب اليوم التالى في حالات وفاة وإصابات وسط مجموعة من النساء، في معسكر أبوشوك بولاية شمال دارفور Advertisements ووفقاً لمعلومات أولية من مصادر أن الحادث تسبب في حالات وفاة وإصابات وسط النساء اللاتي يعملن في كمائن الطوب بالمعسكر لإعالة أسرهم وسط ظروف صعبة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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