سياسات جديدة تجاه السودانيين بالخارج

أعلن الأستاذ مكين حامد تيراب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج إنه سيشرع في تنفيذ عدد من الإصلاحات القانونية والهيكلية لتعزيز الثقة بين السودانيين بالخارج وجهاز المغتربين ليؤدي دوره في المرحلة القادمة .

وقال لدى مخاطبته العاملين بالجهاز ومديري العموم والإدارات عقب مباشرته مهامه اليوم بحسب سونا إن هناك فجوة كبيرة وعدم ثقة في الجهاز باعتباره جهاز جبايات، مؤكداً أن دور الجهاز الحقيقي يكمن في تقديم رؤى وبرامج ومبادرات تحقق المكاسب المشتركة بين الدولة والمغترب بما يوظف طاقاتهم ومقدراتهم الفكرية والمعرفية وخبراتهم الطويلة ومدخراتهم وعلاقاتهم بدول المهجر في نهضة السودان ودعم الاقتصاد الوطني،

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مشيراً إلى أن معالجة الصورة الذهنية السالبة عن الجهاز خلال السنوات الماضية وجعله منبراً وآلية لخدمة السودانيين بالخارج ومشاركتهم في دعم الاقتصاد تحتم إجراء تعديلات في قانون الجهاز لسنة 1998 م لإعطائه صلاحيات تمكنه من القيام بدوره تجاه المهاجرين والمغتربين .

وجدد مكين تأكيده على حق كل سوداني بالخارج في أن يعيش بعزة وكرامة في وطنه ويجد كل متطلباته من تسهيلات وخدمات في حالتي الإجازات والعودة النهائية .

وأكد الأمين العام لجهاز المغتربين على أن الجهاز مؤسسة رائدة يمكن أن تضطلع بدورها في ربط السودانيين بالخارج بالوطن والاستفادة من الخبراء والعلماء السودانيين المنتشرين في دول العالم في برامج التنمية في ظل إقرار سياسات جديدة تعينه على تنفيذ خططه وبرامجه تجاه السودانيين بالخارج

وأعرب مكين عن تفاؤله بتحقيق تقدم إيجابي في علاقات الدولة والجهاز بالسودانيين بالخارج، مشيراً إلى لقاءاته بقيادة الدولة الذين أكدوا استعدادهم لدعم الجهاز وتذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ خططه في ظل المرحلة الجديدة من تاريخ السودان ، مثمناً دور أبناء السودان بالخارج في إنجاح ثورة ديسمبر ؛ وترحم على شهداء الثورة ، معرباً عن أمله في عاجل الشفاء للجرحى وعودة المفقودين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)