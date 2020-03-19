المجلس الأعلى للسلام يستمع إلى تنوير حول القضايا العالقة

التاريخ: 19-مارس-2020
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التأم اليوم بالقصر الجمهوري بحسب سونا اجتماع المجلس الأعلى للسلام برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وبحضور رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك وأعضاء المجلس إلى جانب الأعضاء الممثلين من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير في المجلس الأعلى للسلام.
وأوضح د. سليمان آدم الدبيلو رئيس مفوضية السلام في تصريحات صحفية أن الاجتماع استمع إلى تنوير من عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي حول ما تبقى من قضايا عالقة بشأن عملية السلام بجوبا والقضايا التي تحتاج إلى رؤى من المجلس الأعلى للسلام حيث تم التوافق على القضايا الخاصة بأصحاب المصلحة، مبيناً أن المجلس سيعقد اجتماعاً يوم الأحد القادم لاستكمال الأجندة المتبقية.
وأعرب الدبيلو عن أمله في أن تكلل كل المساعي نحو تحقيق السلام الشامل بالبلاد مؤكداً حرص مفوضية السلام على مضاعفة الجهد من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم يرضي كل أهل السودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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