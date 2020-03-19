عاجل| تسجيل حالتي اشتباه كورونا بمراكز العزل بالخرطوم

الخميس 19 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشفت تقارير وبائية لوزارة الصحة اليوم الخميس عن دخول حالتي اشتباه لمركز العزل بولاية الخرطوم لتصبح جملة الحالاة حتى أمس الأربعاء 14 حالةً، في وقت تم فيه إخراج 29 شخصاً من المركز.



وعقدت اللجنة الفنية لمجابهة الاوبئة بوزارة الصحة الاتحادية اجتماعها اليومي برئاسة نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة دكتورة تهاني أمين وحضور الإدارات والجهات المختصة .

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ونوقش في الاجتماع الوضع العالمي والمحلي لوباء كورونا وكذلك التصدي له والجهود المبذولة بالسودان، وتم التأكيد على عدم تسجيل أي حالة إيجابية جديدة بخلاف الحالة الأولى والتي سبق إعلانها من قبل وزير الصحة اكرم علي التوم، في مؤتمر صحافي الجمعة الماضية .

وذكرت دكتور تهاني، أن جملة حالات الاشتباه بمراكز العزل بالخرطوم والولايات بلغت 18 حالة اشتباه بجانب 3 حالات اشتباه بالعزل المنزلي، لافتة إلى أن عدد الاشخاص الموجودين بمراكز الحجر الصحي بولاية الخرطوم، حتى يوم أمس بلغ 67 شخصا في حين خرج 270 آخرين من المكان المخصص للحجر .

وقالت التقارير إن فريق الوزارة بمطار الخرطوم لم يسجل قادمين لاغلاق المطار أمام حركة الطيران في إطار الإجراءات للتصدي لكورونا .