شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اجرى الهلال قبل قليل مخالصة مع اللاعب العراقي عماد محسن بصورة نهائية امام الامين العام للاتحاد حسن ابوجبل وكانت صحيفة كفرووتر قد انفردت بخبر انتهاء العلاقة بين اللاعب والهلال بيد ان عددا من الصحف اشارت الى ان اللاعب تخلف عن مرافقة بعثة الهلال لعطبرة بسبب مرض زوجته وكان اللاعب قد فشل في اقناع المدير الفني وجماهير الهلال باحقيته في الاستمرار ولم يسجل اي هدف على المستوي الدولي او يقدم الاضافة المطلوبة ليتم اخلاء خانته بالتراضي. المادة السابقة البنك المركزي يوجه المصارف بتقيلص القوى العاملة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً…الهلال يجري مخالصة مع العراقي عماد محسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.