شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجه البنك المركزي البنوك والمصارف بتقلیص القوى العاملة الي الحد اللازم لتسییر الأعمال و الخدمات المصرفیة الضروریة بما یضمن عدم حدوث ازدحام بواسطة الجمھور حسب الطریقة التي یراھا المصرف مناسبة لمجابهة فيروس كورونا.

و طالب في تعميم اليوم ” الخميس” بالتأكد من تغذیة ماكینات الصرف الآلي بصورة مستمرة وإجراء الصیانة الدوریة اللازمة لتقلیل

مشيرا إلى تفعیل مركز الاتصال للرد على استفسارات العملاء وتلقي الشكاوي ومعالجتھا دون الطلب من العمیل الحضور للمصرف ما أمكن ذلك.

ونبه إلى الاعتماد على الوسائل التقنیة في أداء الأعمال لتقلیل الاجتماعات والعمل الورقي والحفاظ على المسافة الآمنة عند التواصل المباشر والمحددة بمتر واحد -استخدام البرید الإلكتروني- المكالمات الھاتفیة وغيرها المادة السابقة وفاة والدة لاعب الهلال في تايلاند المقالة القادمة رسمياً…الهلال يجري مخالصة مع العراقي عماد محسن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي يوجه المصارف بتقيلص القوى العاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.