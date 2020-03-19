وفاة والدة لاعب الهلال في تايلاند

الخليج 365 : نعي مجلس الهلال اليوم الخميس والدة الكابتن ابوعاقله عبدالله الحاجه امنه ادم رشاش الذي،حدثت وفاتها بتايلاند قبل قليل ،،انا لله وإنا اليه راجعون وأعلن النادي الأزرق علي صفحتة الرسمية،علي الفيس بوك خبر وفاة والدة لاعبه وتضرع للمولي عز وجل أن يسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.

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