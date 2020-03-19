“الكندي الأمين” مشغول (مع مطلقات)

الخليج 365 :

كشف نجم الدراما السودانية “الكندي الأمين” انشغاله هذه الأيام بتصوير مسلسله الجديد، المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني 2020، والذي يحمل عنوان (دار المطلقات)، تأليف الكاتبة “هيبات الفاتح” وإخراج “عرفة حسن” إنتاج شركة رزان للإنتاج الفني، ويشارك الكندي في البطولة “ناهد حسن” وفي التمثيل سهام بدر وسارة آدم حمدون وعبد المجيد حسن كرار وميرفت الزين ورحاب الكرار.

وأكد “الكندي” بحسب صحيفة المجهر، بأن هذا العمل الدرامي بذل فيه فريق العمل مجهوداً مكثفاً حتى يخرج إلى عشاق الدراما السودانية بشكل لائق ومحترم، وأتوقع له أن ينال الاهتمام والمتابعة فور بثه بقناة النيل الأزرق الفضائية.

وأوضح بأن المسلسل يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بتركيز شديد على انتشار ظاهرة الطلاق ومخاطرها والمشاكل الزوجية التي تؤدي إلى الطلاق