المركزي يوجه المصارف بتقيلص القوى العاملة

التاريخ: 19-مارس-2020
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وجه البنك المركزي البنوك والمصارف بتقلیص القوى العاملة الي الحد اللازم لتسییر الأعمال و الخدمات المصرفیة الضروریة بما یضمن عدم حدوث ازدحام بواسطة الجمھور حسب الطریقة التي یراھا المصرف مناسبة لمجابهة فيروس كورونا.
و طالب في تعميم اليوم ” الخميس” بحسب السودانى بالتأكد من تغذیة ماكینات الصرف الآلي بصورة مستمرة وإجراء الصیانة الدوریة اللازمة لتقلیل
مشيرا إلى تفعیل مركز الاتصال للرد على استفسارات العملاء وتلقي الشكاوي ومعالجتھا دون الطلب من العمیل الحضور للمصرف ما أمكن ذلك.
ونبه إلى الاعتماد على الوسائل التقنیة في أداء الأعمال لتقلیل الاجتماعات والعمل الورقي والحفاظ على المسافة الآمنة عند التواصل المباشر والمحددة بمتر واحد -استخدام البرید الإلكتروني- المكالمات الھاتفیة وغيرها
الخرطوم ( أخبار الخليج 365
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