تخصيص خطبة الجمعة للتوعية بـ”كورونا”

التاريخ: 19-مارس-2020
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وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم الأستاذ النعيم الطاهر أئمة وخطباء المساجد بتخصيص خطبة الجمعة ليوم غد لنشر التوعية وطرق الوقاية من خطر مرض كورونا.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بالولاية بحسب سونا إلى أن التوجيهات تأتي تأكيداً لتوجيهات حكومة الولاية وقرارات مجلس وزراء حكومة الولاية الخاصة بالتدابير الاحترازية والإجراءات الاحتياطية لمواجهة مرض كورونا مؤكداً على أهمية مشاركة الأئمة والخطباء والعلماء والدعاة في توعية وتوجيه المصلين بالمساجد بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمرض كورونا وأخذ الحيطة والحذر وتبصير المصلين عن المرض.
وأوضح الشيخ محمد صالح آدم مدير الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمجلس أن إدارته عملت على توجية أمناء مجالس الدعوة بالمحليات والعلماء وخطباء المنابر بتخصيص خطبة الجمعة ليوم غد والجمع التي تليها خلال الشهر للتوعية بمرض كورونا وطرق الوقاية منه والتضرع والدعاء لرفع البلاء ونزول الرحمة والشفاء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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