حملات واسعة لتوزيع معدات وقاية كورونا مجاناً بالخرطوم

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نفذت محلية الخرطوم حملات احترازية واسعة لدرء ومكافحة جائحة كورونا استهدفت توزيع المعدات والأدوات والعقاقير الداعمة للوقاية من المرض بالوحدات الإدارية وفقاً لموجهات وزارة الصحة بالولاية، فضلاً عن تدشين حملات التعقيم للمكاتب الإدارية والخدمية والمرافق العامة التابعة للمحلية .

وكشف معتمد المحلية اللواء ركن (م) صبري بشرى حسن الشاذلي بحسب سونا بأن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن حزمة مكافحة مرض كورونا والذي بات يطرق أبواب حدود البلاد بشدة من الدول المجاورة للسودان، مشيراً إلى أنه في سبيل ذلك دشنت المحلية حملات واسعة لتوزيع معدات الوقاية من فيروس كورونا شملت جميع الوحدات الإدارية الـ (15) بالتنسيق مع لجان التغيير والخدمات تم من خلالها توزيع الكمامات والصابون المطهر مجاناً كدفعة أولى للأسر ذات الدخل المحدود بالوحدات الإدارية، إضافة إلى توزيع أدوات الوقاية للعاملين بالمحلية شملت كمامات وصابون مطهر علاوة على توزيع عقارات (التاب كلاوريد) وبخاخات الوقاية، وعلى ذات الصعيد أشار المعتمد إلى إطلاق حملات إعلامية واسعة للتوعية بمخاطر كورونا تستهدف المواقع السكنية والمرافق العامة تنبه بكيفية تجنب وسائل ونواقل المرض والإجراءات الاحترازية التي يمكن أن تتخذ في حالات الاشتباه بالإصابة والإرشاد لمواقع الفحص والحجر الصحي المعتمدة بالمحلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)