أسامة داؤود يتكفل بعلاج أي موظف بـ”دال” حال أُصيب بالفايروس

التاريخ: 19-مارس-2020
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اتخذت مجموعة (دال) بحسب السودانى إجراءات متعددة لتقليل المخاطر الصحية، عبر تعقيم جميع الموظفين في جميع نقاط الدخول وإجراءات التعقيم والتنظيف لجميع مكاتب (دال) والمصانع وغيرها من المرافق.
وبحسب (إيميل) أرسله رئيس مجلس إدارة مجموعة “دال” أسامة داؤود، فإن المجموعة ستقوم برعاية أي من موظفيها في حال إصابته بالوباء، فضلاً عن تأهيل المرافق الطبية مع أجهزة الاختبار المناسبة، وتدريب الموظفين على استخدام مقاييس درجة الحرارة والتعامل مع الحالات المشتبه بها عند الضرورة، ويتم نقلهم إلى منشأة طبية للفحص التشخيصي.
ومنحت الشركة موظفيها العائدين من السفر في الأسبوع الماضي من المناطق الموبوءة (مثل الصين والهند وأوروبا والإمارات العربية المتحدة) إجازة على أن يعملوا من منازلهم لمدة 14 يوماً.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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