تحوطات بالحدود الشرقية لمنع كورونا

كشف اللواء محمود بابكر محمد والي ولاية كسلا بحسب سونا أن الحدود مغلقة مع الجارة إريتريا حالياً وهنالك ترتيبات عبر معبر حمدايت مع إثيوبيا لمنع دخول فيروس كورونا عبر الحدود الشرقية، وقال إن الأيام المقبلة ستشهد فتح الحدود مع إريتريا بعد إجراء بعض الترتيبات.

وأهاب اللواء همد في بيان لوكالة السودان للأنباء اليوم بالمنظمات العاملة في معسكرات اللاجئين بالولاية أن يمتد عملها إلى المجتمع المضيف، مشيراً إلى أن الولاية تتخذ كافة الاحتياطات لمنع تسرب الوباء حسب الإجراءات الصحية التي تمنع التجمعات والاحتفالات كما تقوم الولاية بتوعية المواطنين بخطورة المرض عبر اللهجات المحلية .

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وأشار الوالي إلى السلم الاجتماعي على خلفية زيارة رئيس الوزراء حمدوك إلى الولاية مؤخراً ومؤتمرات السلام والتصالح بالولاية إلى جانب جهود الولاية في التعايش السلمي بين المكونات القبلية والمجتمعية بها، وقال همد (إن ما تم في هذا الصدد يعد أنموذجاً للعمل في المرحلة القادمة في كل السودان وخاصة ما يقوم به الشباب ليكون السلم واقعاً في الجامع والكنيسة والرياضة بتكامل الجهود.

وكشف الوالي عن مشروعات طموحة في مجال الطرق لربط المنطقة الجنوبية من الولاية، وقال إن هذه الطرق تمتد من القربة إلى ود الحليو وحميدايت لربط مناطق الإنتاج في مناطق الزراعة الآلية بمناطق الاستهلاك حتى يصير الطريق منفذاً لدولة إثيوبيا إلى ميناء بورتسودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )