تعيين محافظ جديد لبنك السودان المركزي

التاريخ: 19-مارس-2020 فى : أخبار 51 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم “الخميس”، بحسب السودانى قراراً بإنهاء تكليف د. بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم من وظيفة محافظ بنك السودان المركزي، وتعيين محمد الفاتح زين العابدين محافظاً للبنك خلفاً له. Advertisements كما أصدر حمدوك قراراً، بإعفاء معتصم عبد الله أحمد من وظيفة نائب محافظ بنك السودان المركزي، وتعيين محمد أحمد بشرى بدوي نائباً للمحافظ. ووجهت القرارات وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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