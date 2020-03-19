التاريخ: 19-مارس-2020 فى : أخبار 32 مشاهدة يعتزم رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، إجراء تعديل وزاري محدود يطال 3 وزارات هي “الخارجية، والطاقة والتعدين، والزراعة”وبحسب السودانى نقلاً عن موقع “العين الإخبارية”، فإن التعديل الوزاري سيكون محدوداً بالحكومة الانتقالية، مرجعاً إياه إلى وجود حالة عدم رضا من أداء بعض الوزراء وأشار إلى أن حمدوك سيجري تعديلاً وزارياً لاحقاً سيكون شاملاً عقب التوقيع على اتفاق سلام مع حركات الكفاح المسلح بجوبا. الخرطوم أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديل وزاري مرتقب بالسودان يطال 3 وزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.