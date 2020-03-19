18 حالة اشتباه بمراكز العزل

التاريخ: 19-مارس-2020
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أكدت وزارة الصحة الاتحادية بحسب سونا عدم تسجيل أي حالة إيجابية جديدة بخلاف الحالة الأولى، كاشفة عن 21 حالة اشتباه بـ”كورونا”، 14 حالة منها بولاية الخرطوم، بينها 3 حالات بالعزل المنزلي جاء ذلك في الاجتماع اليومي للجنة الفنية لمجابهة الأوبئة برئاسة نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة د.تهاني أمين وحضور الإدارات والجهات المختصة .
ونوقش في الاجتماع الوضع العالمي والمحلي لوباء كورونا وكذلك التصدي له والجهود المبذولة بالسودان.
وكشفت التقارير الوبائية التي تم استعراضها في الاجتماع عن دخول حالتي اشتباه لمركز العزل بولاية الخرطوم لتصبح جملة حالات الاشتباه الموجودة بمراكز العزل حتى يوم أمس الأربعاء 14 حالة اشتباه فيما تم إخراج 29 شخصاً من المركز.
وذكرت د.تهاني أن جملة حالات الاشتباه بمراكز العزل بالخرطوم والولايات بلغت 18 حالة اشتباه بجانب 3 حالات اشتباه بالعزل المنزلي، لافتة إلى أن عدد الأشخاص الموجودين بمراكز الحجر الصحي بولاية الخرطوم حتى يوم أمس بلغ 67 شخصاً في حين خرج 270 آخرين من المكان المخصص للحجر وقالت التقارير إن فريق الوزارة بمطار الخرطوم لم يسجل قادمين لإغلاق المطار أمام حركة الطيران في إطار الإجراءات للتصدي لكورونا
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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