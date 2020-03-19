عاجل :رسمياً العراقي عماد محسن ينهي عقده مع نادي الهلال!

التاريخ: 19-مارس-2020 فى : رياضة 28 مشاهدة تم قيل قليل بمكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم وذلك بحسب موقع “صحيفة” قوون الرياضية” قام نادي الهلال السوداني بإنهاء تعاقده بالتراضي مع العراقي عماد محسن بحضور الأمين العام لنادي الهلال حسن علي عيسى. Advertisements الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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