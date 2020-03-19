تزايد السفريات إلى الولايات خوفاً من فيروس كورورنا

التاريخ: 19-مارس-2020
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ناشدت إدارة ميناء الخرطوم البري، وزارة الصحة بحسب سونا بتوفير وحدة صحية متحركة بالميناء لتقديم خدمات صحية ضمن التحوطات الجارية الآن ضد انتشار فايروس كورونا نسبة لازدحام الميناء بالمسافرين .
وقال الأستاذ أمين أحمد الدرديري مدير التشغيل بالميناء البري في تصريح لـ(سونا) إن الإدارة اتخذت عدداً من التحوطات بتوفير المطهرات والكمامات ورفع الوعي عبر الشاشات والإذاعة الداخلية بصورة تضمن عدم نشر الذعر بين المسافرين ، فضلاً عن تجفيف المداخل اليدوية للميناء لتفادي الإزدحام في ظل قلة البصات السفرية نسبة لأزمة الوقود ، واعتبر الدرديري أن ذلك غير كاف، مشدداً على ضرورة وجود الوحدة الصحية بالميناء .
وأضاف مدير التشغيل أن هناك ارتفاعاً في نسبة السفريات لاعتقاد المواطنين أن الولايات أكثر أمناً من الناحية الصحية ، فضلاً عن توقف الدراسة بالمدارس والجامعات .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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