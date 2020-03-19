فتح مطار الخرطوم لمدة 48 ساعة لاستقبال العالقين

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الخميس 19 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قررت سلطة الطيران في السودان فتح مطار الخرطوم الدولي أمام الحركة الجوية لمدة 48 ساعة بدءًا من مساء اليوم، لتمكين السودانيين العالقين من الوصول.
وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم في تصريح اليوم: إن قرار إعادة فتح المطار يأتي في سياق معالجة مشكلة السودانيين العالقين في المطارات المختلفة والمتأثرين بقرار الإغلاق، موضحاً أن المطار سيفتح عند الساعة 7:45 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وحتى السبت في ذات التوقيت.
وَأضاف أن الطائرات التي ستهبط للمطار ينبغي عليها الحصول على إذن مسبق من سلطة الطيران المدني.
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