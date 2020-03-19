لهذا السبب .. صديقة رونالدو تثير غضب متابعيهما بشدة !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرضت الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، لانتقادات بسبب انتهاكها للحجر الصحي والتسوق في محلات الموضة يرافقها رجال الحراسة الشخصية.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن جورجينا انتهكت توصيات السلطات البرتغالية، التي نصحت السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الاضطرارية.

والتقاط عدسات المصورين البرتغاليين عدة صور لجورجينا أثناء مغادرتها لإحدى محلات الموضة بصحبة رجال الحراسة الشخصية، على الرغم من خضوع الجميع لفترة الحجر الصحي.

وقامت جورجينا مساء الثلاثاء الماضي، بجولة لشراء الملابس في مدينة فونشال، الأمر الذي أثار حفيظة متابعيها، لا سيما البرتغاليين، بعد فرض حالة الطوارئ عليهم منذ الجمعة الماضي.

ونصحت السلطات في الأيام الأخيرة النجم البرتغالي رونالدو بعدم الخروج من منزله للخطر الذي يمثله بسبب انتشار فيروس كورونا، ويمكن إضافة أن رونالدو يتواجد مع جورجينا طوال هذه الساعات، الأمر الذي يمثل خطورة لا سيما أنه كان في الأيام الأخيرة إلى جوار زميليه في يوفنتوس مع دانييل روغاني والفرنسي بلايز ماتويدي، وكلاهما خرجت نتائجهما إيجابية بفيروس “كوفيد 19”.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 200 ألف حالة في جميع أنحاء العالم، توفي أكثر من 8100 شخص.

وكالات