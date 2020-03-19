توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي بحسب سونا عن حالة الطقس خلال الـ24 المقبلة ان تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على معدلاتها في شمال البلاد بينما ترتفع ارتفاعا طفيفا في بقية الاجزاء مع طقس مشمس طول اليوم.

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وأشار التقرير إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت بالبلاد كانت 38 درجة مئوية بمدينة كادقلي وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة دنقلا وكانت 13 درجة مئوية، واوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 33 درجة وأدناها 20 درجة مئوية.

وأضاف التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية متوسطة السرعة تنشط ليلا وعند الصباح الباكر وأثناء ساعات النهار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)