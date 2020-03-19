طلب لإطلاق سراح “دسيس مان”

التاريخ: 19-مارس-2020 فى : حوادث 6 مشاهدة Advertisements تقدم مكتب حضرة للمحاماة الخميس، بحسب السودانى بطلب إلى محكمة الاستئناف لإطلاق سراح محمد يحيى “دسيس مان” لحين الفصل في الاستئناف عدالة ولظروف انتشار فيروس “كوفيد 19”.

يذكر أن محكمة جنايات الخرطوم وسط كانت قد قضت، بالسجن على “دسيس مان ” مدة 4 أشهر والغرامة بمبلغ 10 آلاف جنيه لتهديده أحد أفراد القوات النظامية بالفصل. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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