التاريخ: 19-مارس-2020 فى : أخبار 11 مشاهدة Advertisements أعلنت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم، بالتنسيق مع شرطة مرور الولاية، بحسب السودانى قفل المسار الغربي الطائر لجسر كوبر، أمام حركة المرور القادمة من الشمال إلى الجنوب، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً من يوم غدا “الجمعة” ولمدة يومين، لأغراض إجراءات بعض أعمال الصيانة وتحسينات السلامة المرورية، وعلى سائقي المركبات اتباع إرشادات شرطة المرور واستخدام الطرق البديلة الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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