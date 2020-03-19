السودان يؤكد استعداده لتعزيز التعاون العسكري مع الجنوب

الخميس 19 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أشاد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بمستوى التعاون القائم بين وزارتي الدفاع في بلاده وجنوب السودان، مؤكدًا استعداد السودان للمضي قدمًا في هذا التعاون العسكري وتعزيزه لمصلحة البلدين.



والتقى وزير الدفاع السوداني، في جوبا ،اليوم الخميس، مع وزيرة الدفاع بدولة جنوب السودان أنجلينا تينيو، وقدم لها التهنئة على اختيارها ضمن الطاقم الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية. وذكرت القوات المسلحة السودانية، أن وزير الدفاع أشاد بالروح التوافقية للأطراف بدولة جنوب السودان، في

تطبيق اتفاقية السلام المنشطة التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الانتقالية.

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وأعرب وزير الدفاع السوداني عن أمله في استكمال عملية السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان، والتي اعتبرها سلاما واستقرارا للسودان.. وعبر عن شكر وتقدير الخرطوم حكومة وشعبا، لجهود جنوب السودان برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت في رعاية محادثات السلام السودانية.

وأكد وزير الدفاع السوداني أن محادثات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، التي تجري في جوبا، تسير بثقة نحو التوقيع على اتفاق سلام شامل في الأيام القادمة.

وقدم الفريق أول ركن جمال عمر، الدعوة لوزيرة الدفاع بدولة جنوب السودان، لزيارة السودان وحضور اجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين في أبريل القادم.

من جانبها، شكرت وزيرة الدفاع بدولة جنوب السودان، نظيرها السوداني، وحكومة وشعب السودان، على الدور المحوري في تحقيق السلام في دولة الجنوب، مؤكدة مواصلة العمل على تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين، وضرورة تقوية التعاون المشترك لحماية وبناء السلام في البلدين، مشيرة إلى قبولها دعوة وزير الدفاع لزيارة السودان خلال الشهر المقبل.