زهير السراج يكتب : التجربة الكندية !

* لماذا لا نأخذ من الأمم المتحضرة تجاربها الناجحة ونحاول الاهتداء بها في أعمالنا المشابهة، أم يجب أن نظل الى الأبد أسرى التجارب الفاشلة ؟!

* دعونا نأخذ كمثال جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج الذي لم يفلح في شيء منذ تأسيسه سوى تعذيب المغتربين بالضرائب والجبايات، بالإضافة الى العبء المالي الضخم الذي تتحمله الدولة من هيكله الضخم ومصروفاته الباهظة !

* لدى كندا مكتب صغير جداً بوزارة الخارجية مشابه لهذا الجهاز، عبارة عن موقع إلكتروني وبريد إلكتروني، يشرف عليهما شخصان، لا علاقة له بالضرائب والجبايات ولا تأشيرات الدخول والخروج، وكل هذه المساخر التي يشغل بها جهاز تعذيب المغتربين السودانيين نفسه، ويجعل من السودان سجناً كبيراً لهم إذا لم يتقيدوا بقوانينه ولوائحه المذلة!

* مهمة المكتب الحكومي توفير المعلومات وتقديم النصائح والارشادات للكنديين المقيمين او المسافرين خارج كندا عبر الموقع الإلكتروني، أو مراسلتهم بشكل شخصي عبر البريد الإلكتروني إذا قاموا بتسجيل أنفسهم بالموقع في صفحة خاصة لكل شخص لا يتاح الدخول إليها إلا لصاحبها، والهدف من تقديم المعلومات والنصائح هو حمايتهم وضمان سلامتهم وتيسير عودتهم الى كندا في الحالات الطارئة مثل الاختلالات الأمنية وتفشي الامراض الوبائية ..إلخ!

* وصلتني قبل بضعة أيام رسالة على بريدي الإلكتروني من المكتب الذي يحمل اسم (خدمة تسجيل الكنديين في الخارج، التابعة للحكومة الكندية)، هذا نصها:

عزيزي الكندي،

* أنت تتلقى هذا البريد الإلكتروني لأنك مسجل لدى خدمة تسجيل الكنديين في الخارج (ROCA) التابعة لحكومة كندا.

* نود أن ننصحكم بأنه في ضوء التأثير المستمر لفيروس COVID-19، فإن المطارات السودانية مغلقة حالياً حتى إشعار آخر. إذا تأثرت خطط السفر الخاصة بك من هذا الإغلاق يُرجى استشارة شركة الطيران للحصول على مزيد من المعلومات حول خيارات السفر، وستسعى حكومة كندا على إيجاد بدائل، وإخطارك في حالة تغير الوضع.

* يمكنك الاتصال او الوصول إلى سفارة كندا في السودان للحصول على المساعدة القنصلية (مرفق أرقام الهواتف وعنوان البريد الإلكتروني). يُرجى ملاحظة أننا لن نتمكن من مساعدتك في تغيير حجوزات السفر الخاصة بك، نرجو استشارة وكيل سفر او مواقع سفر عبر الانترنت.

* نشير بأن حكومة كندا توصي، اعتباراً من 13 مارس 2020، بتجنب السفر غير الضروري خارج كندا حتى إشعار آخر. يجب عليك معرفة ما هي الخيارات التجارية التي لا تزال متاحة للعودة إلى كندا، والنظر في العودة في وقت مبكر إذا أصبحت هذه الخيارات محدودة.

* ابتداء من 18 مارس 2020 الساعة 12:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ستمنع حكومة كندا الرعايا الأجانب ما عدا مواطني الولايات المتحدة من دخول كندا، ولا ينطبق هذا الإجراء على المواطنين الكنديين، والمقيمين بشكل دائم، والأطقم الجوية ومسافري الترانزيت، والدبلوماسيين، والأقارب المباشرين للمواطنين الكنديين.

* ننبهك الى أن شركات الطيران ترفض حمل المسافر الذي تظهر عليه أعراض Covid-19 ، بغض النظر عن الجنسية !

* قد يكون بعض الدعم المالي متاحًا للكنديين في الخارج، ولكن ليس لدينا أي تفاصيل حتى الآن، وبمجرد توافر المعلومات سوف نشاركها عبرالموقع أو نرسلها الى البريد الإلكتروني!

* لمعرفة تطورات الوضع الصحي بالسودان، الرجاء الاتصال بوزارة الصحة السودانية (مرفق أرقام الهواتف وعنوان الموقع الإلكتروني).

* نرجو ملاحظة أن وكالة الصحة العامة الكندية تطلب من المسافرين القادمين من خارج كندا التفكير في العزل الذاتي لمدة 14 يومًا بعد الوصول.

* نرجو إفادتنا عند العودة من السودان، مع الشكر .

* كانت هذه رسالة مكتب تسجيل المغتربين الكنديين التي تلخص الخدمات الكبيرة التي يقدمها، قارن بينها وما يقدمه جهاز شؤون السودانيين بالخارج، وبين تصرف الحكومة الكندية مع مواطنيها والحكومة السودانية التي أصدرت قراراً مفاجئاً بإغلاق الاجواء والحدود وتطبيقه بشكل فوري، مما أدى لعزل آلاف السودانيين في المطارات والمعابر بالخارج!

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* بمعزل عن هذه الخدمة، فإن السفارات الكندية بالخارج، ومن بينها سفارة كندا بالخرطوم لديها قوائم اختيارية بأسماء وعناوين وهواتف رعاياها، وضباط اتصال متطوعين للاتصال بهم لتقديم النصح والمساعدة في الحالات الطارئة. لماذا لا نهتدي بالتجارب الناجحة بدلاً من الفشل المؤبد الذي نعيش فيه؟!

صحيفة الجريدة